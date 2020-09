Roma, futuro Fonseca: il messaggio di Dan e Ryan Friedkin

Dopo il pari con la Juve la Roma viaggia verso il prossimo impegno di campionato, la trasferta sul campo dell’Udinese valida per il terzo turno.

La classifica dei giallorossi non è delle migliori. Dopo due partite infatti è solo uno il punto conquistato e dunque c’à bisogno di una grande prova e di una vittoria che serve a dare nuovo slancio verso le posizioni che contano. Di sicuro pesa come un macigno la sconfitta arrivata a tavolino contro il Verona, dopo che il match d’esordio si era chiuso sul risultato di parità. Nonostante tutto la squadra contro la Juventus ha dimostrato di avere fiducia, idee e voglia di emergere. Ha giocato una ottima partita, con Fonseca bravo a mettere in difficoltà il collega Pirlo con le sue mosse tattiche.



Roma, riprende forza la posizione di Fonseca

Tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, alla fine dell’incontro il presidente Dan e il figlio Ryan Friedkin gli hanno fatto i complimenti per la buona prestazione dei giallorossi. La posizione di Fonseca dunque esce rafforzata da questa sfida e per un po’ probabilmente non si parlerà di alcun cambio in panchina. Del resto lo stesso Fienga nei giorni scorsi aveva sottolineato come l’intenzione del club sia quella di andare avanti nel progetto con il portoghese. Che adesso però attende l’arrivo dei rinforzi. Nonostante i dieci cambi a disposizione nelle prime due gare, Fonseca ne ha utilizzati solamente cinque. Segnale evidente del fatto che la rosa va arricchita e che servono i ricambi giusti per poter puntare ad un posto in Europa.