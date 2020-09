CALCIOMERCATO ROMA RITORNO KALINIC – Come avvenne esattamente il 2 settembre di un anno fa, l’ultimo colpo di questa sessione di calciomercato potrebbe essere di nuovo Nikola Kalinic. L’attaccante croato, infatti, sta rifiutando tutte le destinazioni che gli vengono proposte. Solamente una vuole accettare ed è quella della capitale.

LEGGI ANCHE –> Stadio della Roma, incontro in gran segreto tra Friedkin e la Raggi

LEGGI ANCHE –> Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, le ultime sul ritorno di Kalinic

Il ritorno in giallorosso non è così lontano, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, visto che la Roma sta cercando ancora un sostituto di Edin Dzeko che non debba far uscire una grande cifra dalle casse, anzi tutto il contrario, servirà davvero una spesa minima per arrivare al vice del centravanti titolare. Lo scorso anno Kalinic, oggi di proprietà dell’Atletico Madrid, fu preso per 2 milioni di euro di presito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 9.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma: due elementi in partenza, il punto sulle trattative

Kalinic Roma, l’attaccante attende

Può essere anche fatta un’operazione molto simile, ma nel caso andasse a buon fine, il croato ex Fiorentina e Milan, dovrà rinnovare il contratto con i colchoneros di Simeone, altrimenti andrà trovata un’altra formula per il trasferimento e quindi il ritorno nella capitale. Intanto il 32enne spera di tornare in giallorosso, aspettando anche l’ultimo giorno di mercato (previsto per il 5 ottobre, ndr), ma la Roma sta però vagliando anche altre alternative.