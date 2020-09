Calciomercato Roma, no al nuovo assalto del Leicester

Ultimi giorni davvero bollenti per il calciomercato della Roma, impegnata fino al prossimo 5 ottobre con acquisti e cessioni.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

La società giallorossa sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Paulo Fonseca, che ha chiesto per la sua rosa principalmente una punta che sia l’alternativa a Dzeko e un difensore centrale d’esperienza, Chris Smalling. Proprio il pacchetto arretrato è quello che numericamente necessita di ulteriori innesti. E anche per questo i giallorossi avrebbero detto di no ad una importante offerta.

Calciomercato Roma, no al Leicester per Ibanez

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Leicester avrebbe tentato l’assalto ad un giocatore della Roma, vale a dire il difensore Roger Ibanez. Che in breve tempo è diventato uno dei perni della difesa giallorossa, un elemento sul quale puntare non solo per il presente, ma anche per il futuro. Ecco perché i giallorossi avrebbero detto no ad una offerta di 25 milioni fatta dalle Foxes, uno dei club inglesi che punta ad entrare tra le big della Premier League. E che con la Roma ha già fatto affari, visto che nelle scorse settimane il club inglese ha accolto tra le sue fila Cengiz Under.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling