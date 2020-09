Calciomercato Roma, offerte per Pau Lopez: il portiere ha deciso

Calciomercato Roma, non mancano le offerte per Pau Lopez ma il portiere ha deciso di restare in giallorosso a giocarsi il posto con Mirante.

Pau Lopez ha perso il posto da portiere titolare nella Roma. Nelle prime due partite di campionato il titolare è stato infatti Antonio Mirante. I troppi errori commessi dallo spagnolo nel post lockdown già avevano fatto venire i primi dubbi all’allenatore Fonseca, anche perché Mirante quando chiamato in causa nelle ultime due stagioni è sempre stato impeccabile. Poi è arrivata l’ennesima brutta prestazione di Pau Lopez in amichevole contro il Cagliari e lì probabilmente Fonseca ha maturato la decisione definitiva.

Arrivato a Roma anche per la sua abilità con i piedi e nell’iniziare l’azione, Pau Lopez dopo un avvio di stagione incoraggiante nello scorso campionato ha sbagliato troppo dopo il grave errore nel derby. Ha perso fiducia e lo si è visto in campo, basti pensare alla pessima partita contro il Siviglia in Europa League. In caso di offerte ritenute vantaggiose, la Roma sarebbe pronta a cederlo ma il portiere non è della stessa idea.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, Pau Lopez vuole restare.

Come riportato da “calciomercato.it” i sondaggi per l’acquisto di Pau Lopez non sono mancati, con richieste provenienti da Ligue 1, Premier League e Liga. Pau Lopez ha però chiarito che a meno di clamorose offerte per lui e per il club ha intenzione di restare in giallorosso a giocarsi il posto da titolare con Mirante. Mirante che nell’ultima intervista prima della partita contro la Juventus ha avuto parole di elogio nei suoi confronti: “Vicino a me c’è un portiere fortissimo, con Pau ho un rapporto eccezionale”.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling