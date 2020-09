Calciomercato Roma, Friedkin vuole blindare un suo gioiello

Ultimi giorni frenetici per il calciomercato della Roma, con il club impegnato a trovare gli ultimi rinforzi da affidare nelle mani di Paulo Fonseca.

Nelle prime partite di campionato infatti la rosa giallorossa è sembrata ancora da completare in alcuni settori. Non a centrocampo, dove si sta mettendo in evidenza Jordan Veretout. Non solo per i gol segnati alla Juventus. Difficile trovare in giro elementi con la sua continuità di rendimento. Il suo futuro sarà ancora giallorosso nonostante le avance dell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, rinnovo in vista per Veretout

Come ha scritto il giornalista esperto in calciomercato Nicolò Schira su Twitter, la Roma punta decisamente al rinnovo contrattuale per quello che negli ultimi mesi è stato uno dei punti fermi della formazione di Fonseca. “Prove di rinnovo tra l’#ASRoma e Jordan #Veretout. Il francese ha stregato i Friedkin che – dopo aver declinato le avance del Napoli – vogliono blindare il francese fino al 2025. A fine mercato partiranno i contatti tra Fienga e l’entourage del giocatore” si legge sul social.

Prove di rinnovo tra l’#ASRoma e Jordan #Veretout. Il francese ha stregato i Friedkin che – dopo aver declinato le avance del Napoli – vogliono blindare il francese fino al 2025. A fine mercato partiranno i contatti tra Fienga e l’entourage del giocatore. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2020

Nessuna possibilità dunque che la Roma possa prendere in considerazione l’ipotesi di lasciar partire il suo centrocampista in questi giorni conclusivi di calciomercato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling