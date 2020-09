Calciomercato Roma, svolta in Serie A per il vice-Dzeko

Calciomercato Roma, i giallorossi sono ancora alla ricerca del vice-Dzeko. Il tempo stringe, intanto si profila una nuova occasione in Serie A.

Edin Dzeko resterà alla Roma, ma rispetto alla scorsa stagione sarebbe importante trovare un sostituto che porti in dote un numero maggiore di gol rispetto a Kalinic. Dzeko ha grande esperienza ma anche un’età che non gli permetterà più di giocare troppe partite ravvicinate ad alti livelli. Spesso nello scorso finale di stagione Fonseca lo ha risparmiato e con gli impegni in Europa League sarà così anche in futuro. Se fino all’altro giorno il nome più accreditato era quello di Borja Mayoral del Real Madrid, ora che Zidane ha deciso di trattenerlo torna di moda un giovane attaccante della nostra Serie A.

Calciomercato Roma, torna di moda Vlahovic

Un profilo che piace da tempo ai dirigenti della Roma è quello di Dusan Vlahovic. La Fiorentina si ritrova attualmente con tre attaccanti centrali: Kouamè, Cutrone e appunto Vlahovic. Vista la conferma di Iachini e il modulo 3-5-2 con l’inamovibile Ribery, uno di questi è evidentemente di troppo. L’indiziato principale a lasciare i viola è proprio Vlahovic.

Secondo quanto riportato da “Siamolaroma.it“, l’attaccante sarebbe stato proposto nelle ultime ore alla Roma dagli intermediari del calciatore. Il post-partita di Inter-Fiorentina con le critiche per il gol sbagliato nel finale con i viola in vantaggio potrebbero favorire una sua partenza e visto l’interesse mostrato in passato dalla Roma l’affare potrebbe andare in porto, anche se ci sarà da trovare un accordo con la Fiorentina sull’eventuale formula.

