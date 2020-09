Calciomercato Roma, ultimatum per Smalling: pronte le alternative

Calciomercato Roma, ultimatum al Manchester United per Smalling: se non si chiude entro domani le alternative sono Marcao e Nacho.

Prima della fine del calciomercato fissata per il 5 ottobre la Roma dovrà ingaggiare un difensore centrale, un attaccante e possibilmente anche un esterno destro. Se ancora le cessioni di alcuni esuberi sono ferme, le trattative in entrata proseguono comunque e in particolare è stato sferrato l’attacco definitivo per Chris Smalling. L’ultima offerta al Manchester United, come riportato da Angelo Mangiante, è stata formulata oggi: 15 milioni di euro più bonus. La volontà del calciatore è quella di tornare a Roma, manca solo il sì del club inglese ma i dirigenti giallorossi non vogliono aspettare a lungo. Ora c’è l’ultimatum ed entro domani dovrà arrivare una risposta definitiva, altrimenti si andrà sulle alternative che pure non mancano.

Calciomercato Roma, le alternative a Smalling sono Marcao e Nacho

Le alternative a Smalling sono Marcao del Galatasaray e Nacho del Real Madrid. In particolare secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, per lo spagnolo ci sarebbe una corsa a tre con Napoli e Milan pure fortemente interessate. Il Real Madrid ha aperto al prestito, soluzione gradita anche ai giallorossi. In caso di rifiuto definitivo del Manchester per Smalling, la Roma è pronta all’assalto.

