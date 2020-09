Roma contro l’Udinese con una novità in panchina

La Roma si prepara alla prossima partita di campionato, che vedrà sabato sera i giallorossi impegnati sul sempre ostico campo dell’Udinese di mister Gotti.

Una trasferta nella quale Dzeko e compagni sperano di riuscire ad ottenere il primo successo stagionale, dopo il ko a tavolino arrivato contro il Verona e il buon pareggio contro la Juventus. Un 2-2 che sicuramente fa avere dei rimpianti per la prestazione dei ragazzi di Fonseca. Che ora devono guardare avanti con fiducia, consapevoli dei propri mezzi. Il tecnico nel frattempo spera di avere a disposizione dei nuovi giocatori per puntellare l’organico, ma nel frattempo potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa nella gestione di quelli che ha.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, Fazio nel frattempo in gruppo

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, Federico Fazio è tornato ad allenarsi in gruppo e Fonseca contro l’Udinese è pronto a portarlo in panchina, al contrario di quanto fatto nelle gare precedenti. Il reparto difensivo conta solo tre elementi e dunque c’è bisogno di una alternativa. Questo non vuol dire che l’argentino, insieme a Juan Jesus, non sia sul mercato. Sulle sue tracce c’è soprattutto la Fiorentina, alla ricerca di un giocatore d’esperienza. Ma nel frattempo Fonseca lo riporterà in panchina come prima alternativa in caso di necessità.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling