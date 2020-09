NOTIZIE STADIO DELLA ROMA INCONTRO FRIEDKIN-RAGGI – Era atteso da alcuni giorni l’incontro tra i nuovi proprietari del club capitolino e il Sindaco di Roma per il summit riguardante il progetto dello Stadio della Roma. Incontro che è andato in scena ieri in gran segreto presso l’ambasciata americana nella capitale, in Via Vittorio Veneto.

Stadio della Roma, incontro Friedkin Raggi

La ‘Gazzetta dello Sport’ parla di un incontro molto conoscitivo, con sullo sfondo ovviamente il nuovo stadio della Roma, l’impianto che dovrebbe nascere a Tor di Valle e per il quale la Roma aspetta di affrontare l’ultima curva, vale a dire l’approvazione in Aula della Convenzione e della Variante Urbanistica, prima del traguardo finale.

Friedkin permangono ancora a Roma

Intanto la famiglia Friedkin, composta da Dan e suo figlio Ryan, è nella città da venti giorni esatti, segnale di continuità ma soprattutto stabilità. La squadra giallorossa, in primis Fonseca, sentono la loro vicinanza ed è un segnale chiaro per tutto l’ambiente di Trigoria.

