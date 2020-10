Calciomercato Roma, svolta per il vice-Dzeko: l’agente arriva in Italia

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena per il vice-Dzeko: l’agente di Borja Mayoral è in arrivo in Italia per trattare il suo passaggio in giallorosso.

L’arrivo del vice-Dzeko a Roma sembra dipendere dalle scelte tecniche di Zinedine Zidane. Nella scorsa settimana Borja Mayoral sembrava l’obiettivo numero uno dei giallorossi per l’attacco, poi però l’allenatore del Real Madrid aveva deciso di trattenerlo, deluso dall’ennesima prestazione incolore di Luka Jovic. Ieri invece Jovic ha avuto la seconda occasione consecutiva da titolare nella partita contro il Valladolid e questo ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

Calciomercato Roma, l’agente di Borja Mayoral arriva in Italia

Secondo quanto riportato da As.com, l’agente di Borja Mayoral arriverà oggi stesso in Italia per trattare con il club. Il giovane attaccante non vuole restare come terza scelta dietro Benzema e Jovic, e vuole garanzie dal Real Madrid. Non sarebbe un problema restare, a patto di avere delle occasioni per mettere in mostra il suo talento. Altrimenti la Roma è in pole position ed è una destinazione che al calciatore piace molto, il progetto che gli è stato sottoposto è stato di suo gradimento.

Lo scenario più probabile è quello che il calciatore rinnovi l’attuale contratto in scadenza nel 2021 con il Real Madrid per poi essere ceduto alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Nelle prossime ore con l’arrivo del suo agente in Italia si saprà qualcosa in pi-

