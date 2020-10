E’ fatta, visite mediche già programmate per Borja Mayoral, atteso domani a Roma per diventare un nuovo giocatore giallorosso

Le riunioni odierne hanno dato i frutti sperati e Borja Mayoral nelle prossime ore diventerà un giocatore della Roma. Accordo totale con il calciatore e anche con il Real Madrid, che rinnoverà il contratto dell’attaccante fino al 2023 per dare poi il via libera al prestito biennale com opzione di riscatto a 15 milioni di euro. Giornata convulsa quella vissuta oggi nella Capitale, dove è sbarcato anche Jozo Palac, uno degli intermediari dell’affare Smalling.

Calciomercato Roma, Dalot difficile: spunta Fosu-Mensah

Con lo United in ballo non c’è solamente il difensore inglese. Di recente si è parlato di Diogo Dalot, ma i Red Devils non vogliono cederlo in prestito. Il nome nuovo è invece Fosu-Mensah. Offerto due anni fa alla Lazio da Raiola, l’esterno destro potrebbe rientrare nella trattativa con gli inglesi per arrivare alla ormai famosa cifra complessiva da 20 milioni di euro.