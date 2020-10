By

Calciomercato Roma, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa tra i giallorossi e il Cosenza per il trasferimento in Calabria del terzino destro Bouah

Il settore giovanile, è ormai da anni uno dei fiori all’occhiello della società capitolina. Dalla cantera giallorossa sono infatti usciti molti giocatori che poi hanno fatto carriera nel mondo del calcio. Tutto questo è frutto di un lavoro certosino alle spalle, con osservatori sempre in movimento per individuare i migliori talenti sulla piazza. All’inizio di ogni stagione molte squadre militanti nelle serie minori, richiedono in prestito i propri gioielli alla Roma.

In cambio c’è l’opportunità di giocare e accumulare esperienza, per poi poter tornare a Trigoria e provare a restarci definitivamente. In queste settimane di calciomercato il copione è stato ancora una volta lo stesso. Ed è delle ultime ore una notizia riguardante uno dei profili più interessanti della Primavera guidata da Alberto De Rossi.

Calciomercato Roma, Bouah vicino al Cosenza

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Cosenza sarebbe vicino a chiudere con la Roma per il trasferimento in rossoblù del terzino destro Devid Eugene Bouah. Il calciatore 19enne è considerato uno dei maggiori talenti del settore giovanile giallorosso, e approderebbe alla squadra calabrese, militante in serie B, per giocare con continuità dopo i due infortuni a entrambi i legamenti crociati delle ginocchia subiti negli scorsi anni.

Il Cosenza sembra infatti essere alla disperata ricerca di un giocatore che possa ricoprire quel ruolo, dopo il fallimento per la trattativa che avrebbe dovuto portare in riva al Crati l’esterno dello Spezia Luca Vignali. Per la società bruzia sarebbe un colpo importante, e infatti il direttore sportivo Trinchera si sarebbe mosso con rapidità riuscendo a battere la concorrenza di altri tre club di serie B.