Calciomercato Roma, esuberi in uscita: affare fatto con la Sampdoria

Calciomercato Roma, il difensore centrale Federico Fazio è vicino alla Sampdoria dove ritroverebbe il suo ex allenatore Claudio Ranieri.

Negli ultimi giorni di calciomercato la Roma oltre a ingaggiare un difensore centrale (Smalling in pole position), un attaccante di riserva per Dzeko (Borja Mayoral il più probabile attualmente) e magari un esterno destro, deve anche piazzare i numerosi esuberi presenti in rosa.

A questo proposito sembra esserci una svolta per quanto riguarda il difensore centrale Federico Fazio. In un primo momento Fazio sembrava a un passo dal Cagliari, dove era pronto a ritrovare il suo ex allenatore in giallorosso Eusebio Di Francesco. Il Cagliari ha invece poi virato su Diego Godin dell’Inter e la trattativa è definitivamente sfumata. A questo punto Fazio potrebbe ritrovare un altro suo ex allenatore in giallorosso, ovvero Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, Fazio vicino alla Sampdoria

Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia Michele Criscitiello, la Sampdoria sarebbe infatti vicinissima all’ingaggio del difensore della Roma Federico Fazio. Un rinforzo molto importante per l’allenatore Ranieri dopo la pessima partenza dei blucerchiati che hanno perso le prime due partite contro Juventus e Benevento lasciando a desiderare soprattutto in difesa, con sei gol subiti.

