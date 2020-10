Calciomercato Roma, in arrivo Borja Mayoral: prestito biennale

Calciomercato Roma, scelto il vice-Dzeko: sarà lo spagnolo Borja Mayoral, in arrivo in prestito biennale dal Real Madrid.

Il nuovo attaccante della Roma sarà Borja Mayoral. Lo scorso anno ha militato con la maglia del Levante segnando otto gol, ora è pronto per una nuova avventura in terra italiana. Il calciatore arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto, come confermato dalla giornalista spagnola Arancha Rodriguez, sempre informatissima sugli affari del Real Madrid. Prima l’attaccante rinnoverà il suo contratto con il club madrileno, visto che il suo attuale accordo scade a giugno 2021.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, due anni di prestito per Borja Mayoral

Già nelle scorse ore c’era stata un’accelerata nella trattativa determinata dalle scelte tecniche dell’allenatore del Real Madrid Zidane. Nella scorsa settimana Borja Mayoral sembrava l’obiettivo numero uno dei giallorossi per l’attacco, poi però l’allenatore del Real Madrid pareva avesse deciso di trattenerlo, deluso dal rendimento di Luka Jovic. Ieri invece Jovic è stato confermato titolare nella partita col Valladolid e questo ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

Domani Borja Mayoral arriverà a Roma per le visite mediche e per la firma sul contratto.

Mañana viajará a Roma y pasará reconocimiento médico. Dos años de cesión y opción de compra. Renueva su contrato antes de ir cedido. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 1, 2020

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling