Calciomercato Roma, linea bollente con il Manchester United

Ultimi giorni di calciomercato della Roma che si preannunciano davvero incandescenti. Con un doppio colpo possibile in arrivo.

Ora il tempo davvero inizia a stringere, giorno 5 ottobre si concluderanno le trattative e i giallorossi ancora devono puntellare il loro organico con almeno due-tre innesti. Questo per rendere ancora più competitiva la squadra di Paulo Fonseca e far sì che si possa puntare quantomeno al quarto posto. Missione difficile ma non impossibile, del resto i progressi nel gioco si sono visti già in queste prime due prime uscite. Quando comunque il tecnico portoghese ha dovuto fare delle rinunce importanti nella sua formazione.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Calciomercato Roma, Smalling e Dalot possibili colpi

Il Corriere dello Sport sottolinea come sia molto vicino l’accordo per Chris Smalling, l’obiettivo numero uno della dirigenza giallorossa. Un calciatore che Fonseca ha chiesto insistentemente per le sue capacità difensive, vero, ma anche per avere un elemento di grande esperienza nello spogliatoio. Oggi l’intermediario Pajac sarà nella capitale e finalmente potrebbe chiudersi l’accordo sulla base di 15 milioni di euro, bonus compresi. Già raggiunto da tempo l’accordo con il calciatore, che spinge per tornare nella capitale. Dallo United però potrebbe arrivare anche un altro giocatore, l’esterno destro portoghese Diogo Dalot, elemento che piace al tecnico giallorosso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la scelta di cuore di Smalling