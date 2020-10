La Roma si avvicina alla terza partita di campionato con una grande consapevolezza, quella di avere tanti portieri affidabili.

Mirante, Pau Lopez, Olsen. Tre potenziali titolari per la squadra giallorossa in questa stagione. Per adesso Paulo Fonseca ha scelto il primo. Estremo difensore di grande esperienza capace di farsi trovare sempre pronto al momento giusto. E del resto anche in queste prime due gare giocate dal primo minuto Mirante ha davvero dimostrato di essere all’altezza della maglia da titolare. Ma per il momento non sembrano esserci ancora scelte definitive da parte del tecnico.

Roma, chance in arrivo per Lopez?

Se non ci saranno clamorose novità in questi ultimi giorni di calciomercato, sia Pau Lopez che Olsen dovrebbero rimanere in giallorosso. Non ci sono state offerte importanti per lo spagnolo, mentre il portiere svedese ha rifiutato alcune destinazioni, con la speranza di recuperare posti nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Di sicuro Pau Lopez rappresenta un capitale importante per la società, capitale che non intende svalutare. Ecco perché potrebbero esserci delle novità. Come sottolinea il Corriere dello Sport Lopez si sta allenando con grande professionalità agli ordini di Savorani e potrebbe avere una chance subito dopo la sosta, quando la Roma affronterà all’Olimpico il Benevento. Toccherà a lui convincere l’allenatore a riaffidargli una maglia da titolare fisso con una buona prestazione. Insomma Paulo Fonseca, che aspetta rinforzi in altri reparti, almeno per quanto riguarda i pali avrà più opzioni di scelta.

