CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DIAWARA – Con la definizione dell’acquisto di Borja Majoral dal Real Madrid e il quasi accordo finale con il Manchester United per il ritorno di Chris Smalling, potrebbe essere concluso il mercato della Roma. Solamente un’occasione low cost last minute potrebbe essere presa in considerazione dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, le ultime sulle cessioni

Dal punto di vista delle uscite è sicuramente molto calda la pista che porta Federico Fazio alla Sampdoria, anche con un piccolo conguaglio economico che entrerà nelle casse giallorosse. Resta da capire ancora, invece, il futuro di Amadou Diawara, che però viste le ormai poche ore che mancano al termine della sessione estiva di calciomercato, difficilmente prenderà il volo per un’altra destinazione. Insomma difficilmente avverrà un altro caso stile Strootman, ceduto inoltre anche a mercato chiuso in entrata per la Roma. Non è calda, infine la pista Bruno Peres-Cagliari, mentre Juan Jesus sembra destinato a restare nonostante Fonseca gli abbia già confermato di non rientrare più nei piani tecnici.

Calciomercato Roma, futuro Diawara

Nelle ultime ore sia la Fiorentina che il Torino hanno provato a fare un tentativo con la Roma pre prendere l’ex Bologna e Napoli in prestito, ma la risposta della società giallorossa è stata negativa, proprio perché il mercato sta per terminare e non ci sono valide alternative, ma soprattutto la Roma vorrebbe una cessione a titolo definitivo. L’unica era Lucas Torreira, sul quale c’erano anche i viola e i granata, ma l’affare per l’ex Sampdoria si sta per concludersi con l’Atletico Madrid.