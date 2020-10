Calciomercato Roma, un milione in arrivo da una cessione

Il calciomercato della Roma vede la società giallorossa impegnata non solo a comprare ma soprattutto a vendere.

Non è un mistero che nel corso delle ultime settimane la dirigenza si è impegnata molto per lasciar partire quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Fonseca. Calciatori la cui cessione può garantire un gruzzoletto da reinvestire ma che soprattutto consente un notevole risparmio sul monte ingaggi. Nelle prossime ore c’è un altro elemento in procinto di accasarsi altrove ed è Federico Fazio. Che nelle prime due gare di campionato non è stato mai convocato ma che è in buone condizioni fisiche e sta per accasarsi altrove.

Calciomercato Roma, Fazio ad un passo dalla Sampdoria di Ranieri

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, per il difensore argentino è pronta una nuova avventura in serie A. Ad attenderlo infatti c’è la Sampdoria di Claudio Ranieri, che ha assolutamente bisogno di rinforzi d’esperienza dopo un inizio di campionato decisamente difficoltoso. La trattativa dovrebbe chiudersi per un milione di euro e con Fazio destinato a essere un titolare fisso tra i blucerchiati e a firmare un contratto fino al 2023.

