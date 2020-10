Calciomercato Roma, il futuro di Diawara torna in bilico

Il calciomercato della Roma si appresta a vivere le sue battute conclusive. Con ancora acquisti e cessioni da concludere per il club.

Uno dei calciatori dei quali si è parlato tanto nelle ultime settimane è stato Amadou Diawara. Il centrocampista giallorosso, suo malgrado, è finito al centro dell’attenzione per l’errore commesso dal club che ha poi portato alla sconfitta a tavolino contro il Verona. Nessuna colpa per il mediano, che tuttavia non ha giocato la partita successiva contro la Juventus, se non entrando quando ormai mancavano 20 minuti alla fine.

Calciomercato Roma, Diawara vorrebbe partire ma…

Come ha riportato RomaPress, il calciatore africano vorrebbe lasciare la capitale già in questa sessione di mercato. Anche perché potrebbe non essere più un titolare fisso dopo che Fonseca ha deciso di arretrare Pellegrini sulla linea mediana al fianco di Veretour. Per Diawara ci sarebbe meno spazio del previsto. Anche per questo motivo il calciatore ex Napoli avrebbe intenzione di lasciare la Roma. Tuttavia è anche vero che ormai manca davvero poco alla conclusione delle trattative e in poche ore sembra davvero complicato che possa arrivare una offerta soddisfacente sia per la società giallorossa che per il calciatore. Ragion per cui almeno per il momento il futuro di Diawara dovrebbe essere ancora nella Roma.

