Calciomercato Roma, ecco Mayoral: le cifre dell’accordo

Il calciomercato della Roma vede l’arrivo di un tassello per la rosa di Paulo Fonseca: è fatta infatti per Borja Mayoral.

Nessun dubbio ormai su quello che sarà il nuovo attaccante della formazione giallorossa, che ha deciso di investire forte sul giocatore spagnolo del Real Madrid. Anche Zidane si è convinto di lasciar partire Mayoral dopo il piccolo rallentamento che c’è stato negli ultimi giorni, tant’è che nel turno infrasettimanale gli ha preferito Jovic come titolare. Adesso toccherà a lui guadagnarsi sempre più spazio, anche se davanti si troverà un leader come Edin Dzeko che non sarà facile scalzare dalla formazione titolare.

Calciomercato Roma, la formula dell’accordo con il Real

Come riporta Il Corriere dello Sport, le cifre dell’affare Mayoral – che sbarcherà già oggi a Roma dopo aver rinnovato con il Real – sono decisamente vantaggiose. Il club giallorosso infatti otterrà il centravanti in prestito biennale con l’esborso di due milioni di euro. Con il diritto di poterlo riscattare nel 2021 a 15 milioni di euro, Oppure nel 2022 versando al Real Madrid 19 milioni. Oggi come detto Borja Mayoral sarà in Italia per le visite mediche ma difficilmente potrà essere inserito nella lista per la trasferta di Udine.

