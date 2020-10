Calciomercato Roma, circolano notizie di un testa a testa tra i giallorossi e il Milan per il calciatore portoghese Diogo Dalot

In questi ultimi giorni di cacliomercato, le voci su possibili compravendite si rincorrono in maniera ancora più nervosa del solito. Molte squadre sono alla ricerca di elementi in grado di poter completare i loro organici e tra queste figura anche la Roma. Dopo l’arrivo di Borja Mayoral, i riflettori si sono adesso spostati sulla questone riguardante il difensore centrale.

La trattativa per il ritorno di Chris Smalling continua ormai ad oltranza, e c’è da scommettereche sarà così fino all’ultimo minuto. Il difensore aspetta solo una chiamata per partire in direzione della Capitale ed anche il tecnico Fonseca sarebbe felicissimo di riabbracciarlo.

In questi giorni poi, si è parlato di un altro nome che rientrerebbe all’interno dell’affare tra la Roma e il Manchester United per il calciatore inglese. Si tratta del terzino destro portoghese Diogo Dalot. Anche in questa direzione, nella giornata di oggi sono circolate alcune notizie.

Calciomercato Roma, Dalot conteso tra i giallorossi e il Milan

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, il Milan sarebbe vicinissimo ad acquistare l’esterno 21enne.

Nello stesso tempo Fabrizio Romano di Sky Sport, riferisce invece di un giocatore conteso tra la Roma e i rossoneri

It’s AC Milan vs AS Roma for Diogo Dalot. Milan are still in talks with Manchester United for the right back. Roma asked for him as part of the Smalling deal. Talks on. 🔴🇮🇹 #MUFC @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2020

Infine, l’espero di mercato Gianluca Di Marzio, sostiene invece che il club rossonero sarebbe in vantaggio sui giallorossi, con una formula che porterebbe il giocatore a Milano in prestito con diritto di riscatto.