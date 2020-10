By

Calciomercato Roma, oltre al mercato in entrata, i giallorossi devono ancora liberarsi di alcuni esuberi presenti in rosa. Si attende un rilancio del Fenerbahce per Perotti.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la lista degli esuberi giallorossi è presenta ancora qualche nome di troppo. Per quanto riguarda la situazione di Federico Fazio, il calciatore sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Sampdoria. Per ultimare i dettagli del trasferimento, bisognerà però aspettare che il club capitolino riesca a concludere la trattativa per il ritorno di Chris Smalling

Un altro giocatore che la Roma è intenzionata a cedere è Diego Perotti. Nelle scorse settimane sono circolate molte voci sul futuro del calciatore argentino, che attualmente è fermo ai box a causa di un infortunio.La squadra che ha mostrato il maggiore interesse nei suoi confronti è il Fenerbahce. Tuttavia la trattativa con la società turca per un motivo o per l’altro non è riuscita ancora a decollare.

Nonostante ciò, da Trigoria stanno ancora aspettando dei segnali da Istanbul per riuscire a riaprire la linea dei contatti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, UFFICIALE l’arrivo di Borja Mayoral

LEGGI ANCHE >>> Parla Petrachi:Credevo nel progetto. A Roma sistema malato

Calciomercato Roma, si aspetta il Fenerbahce per Perotti

Secondo quanto riportato attraverso Twitter dal giornalista Flavio Maria Tassotti, la dirigenza giallorossa è in attesa di capire le intenzioni del Fenerbahce per quanto riguarda Diego Perotti. Sembra infatti che il club turco starebbe valutando altri profili come Visca del Basakshir e Zinckernagel del Bodø/Glimt.

Nel frattempo però è stato smentito l’interesse dello Spartak Mosca nei confronti del “Monito”