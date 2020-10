By

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING UNITED – Si è da poco concluso il sorteggio della fase a gironi di Europa League, dove è andata abbastanza bene alla Roma, meno a Milan e Napoli. Adesso però tutte le energie saranno per la trasferta di domani di Udine per i giocatori, mentre gli uomini mercato stanno lavorando insistentemente con il Manchester United per riportare nella capitale Chris Smalling.

Calciomercato Roma, si riblocca Smalling

Se però fino a qualche ora fa filtrava grande ottimismo, in questi ultimi minuti ce n’è di meno. Infatti poco fa secondo ‘gazzetta.it’, la trattativa non si è ancora sbloccata del tutto. Riunione con l’intermediario Jozo Palac iniziato poco fa a Trigoria, ma continua a non esserci accordo tra la Roma e i Red Devils, segnale che la trattativa si sta complicando sempre di più. Seguiranno aggiornamenti.

