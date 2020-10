Calciomercato Roma, in dirittura d’arrivo l’affare Smalling

Il calciomercato della Roma vede la società giallorossa impegnata a chiudere una delle sue trattative più importanti.

Sono mesi che ormai va avanti infatti la trattativa per Chris Smalling, il difensore inglese del Manchester United che tanto piace a Fonseca e che lo scorso anno è stato un grande protagonista con la maglia giallorossa. Elemento indispensabile per carisma ed esperienza, è un leader dello spogliatoio e anche per questo il tecnico portoghese ha spinto molto per il suo ritorno. Il Manchester United però ha sempre fatto muro sul prezzo, non scendendo dalla somma di 20 milioni di euro. Nelle ultime ore però la sua posizione sembra essersi ammorbidita e fondamentale è stata anche la forte volontà del calciatore di tornare nella capitale.

Calciomercato Roma, l’intemerdiario Palac è a Trigoria

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il blitz a Londra di Fienga e Zubiria fatto nei giorni a scorsi ha dato i suoi frutti e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accordo con lo United, anche se ancora manca qualche tassello. Nell’affare potrebbe rientrare anche un altro giocatore dello United ed esattamente un terzino destro. Ovvero il portoghese Diogo Dalot, calciatore che piace a Fonseca, oppure Fosu-Mensah. Di sicuro c’è che la Roma anche in quella zolla del campo dovrà fare qualcosa.

Intanto l’intermediario dell’operazione Jozo Palac è arrivato a Trigoria per discutere con Fienga e Ryan Friedkin gli ultimi dettagli della trattativa. La fumata bianca è attesa in giornata.