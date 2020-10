Nella giornata dell’ufficialità di Borja Mayoral e della fumata grigia per Smalling, annunciata una nuova cessione in casa Roma

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità. Tramite il proprio sito ufficiale, il Venlo ha infatti annunciato l’ingaggio di Ante Coric. Arrivato alla Roma in cambio di 6 milioni di euro, il croato è stato uno dei primi, fallimentari acquisti dell’era Monchi. Reduce dal prestito all’Almeria, l’ex Dinamo Zagabria ha fallito anche nella Serie B spagnola e ora prova a ripartire dall’Olanda, dove si è trasferito sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, le ultime su Fazio e Perotti

Rimanendo in tema di esuberi, prosegue la trattativa con la Sampdoria per Federico Fazio, che chiede una buonuscita per accertare la corte dei blucerchiati. Sul fronte Perotti, si attende un nuovo tentativo per convincere il giocatore da parte del Fenerbahçe, che da tempo ha raggiunto un’intesa di massima con i giallorossi.