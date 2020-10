Calciomercato Roma, Borja Mayoral: visite mediche a Villa Stuart – FOTO

Calciomercato Roma, Borja Mayoral è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: le foto del nuovo attaccante giallorosso.

Il nuovo attaccante della Roma Borja Mayoral è arrivato stamattina a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart e poi firmare il contratto con i giallorossi.

Lo spagnolo è sbarcato alle 9.35 all’aeroporto di Ciampino, poi si è diretto a Villa Stuart e dopo le visite mediche di rito andrà a Trigoria per la firma sul nuovo contratto.

Calciomercato Roma, la formula dell’accordo con il Real

Come riporta Il Corriere dello Sport, le cifre dell’affare Mayoral sono decisamente vantaggiose. Il club giallorosso infatti otterrà il centravanti in prestito biennale con l’esborso di due milioni di euro. Con il diritto di poterlo riscattare nel 2021 a 15 milioni di euro, Oppure nel 2022 versando al Real Madrid 19 milioni. Difficilmente potrà essere inserito nella lista per la trasferta di Udine: Fonseca lo avrà a disposizione dopo la sosta per le nazionali come vice-Dzeko.

Si chiude così quella che è stata una vera e propria telenovela estiva per l’attacco della Roma. Sfumato Milik, Dzeko è rimasto e avrà un suo sostituto nello spagnolo, fermo restando che in alcune partite e circostanze i due potrebbero giocare anche insieme.

