Roma, contro l’Udinese c’è una novità nella formazione di Fonseca

La Roma si prepara alla prossima partita di campionato che vedrà i giallorossi impegnati domani sera contro l’Udinese.

Una trasferta nella quale la formazione di Paulo Fonseca andrà a caccia del primo successo stagionale, dopo la sconfitta a tavolino arrivata contro il Verona e il pari contro la Juventus. Proprio dalla prestazione offerta contro i bianconeri si dovrà ripartire e per questo motivo non ci si attendono delle rivoluzioni nell’undici titolare che sceglierà il tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE –>Roma, Dan Friedkin confermato presidente

Roma, Bruno Peres per Santon sulla fascia destra?

Come riporta Il Corriere dello Sport, però, potrebbe esserci una novità per quanto riguarda la fascia destra. Ruolo per il quale comunque i giallorossi stanno cercando un rinforzo. L’allenamento di questa mattina dovrebbe chiarire gli ultimi dubbi del tecnico portoghese, ma contro l’Udinese nella formazione della Roma potrebbe esserci spazio per Bruno Peres. Frenato dal contagio da Covid-19, il brasiliano ha giocato solo qualche minuto contro la Juventus. Ma ora sembra essere pronto per riprendersi una maglia da titolare e giocare al posto di Santon. Per il resto Mirante sarà confermato tra i pali, con Mkhitaryan e Pedro dietro Dzeko. E con Pellegrini confermato in mediana insieme a Veretout.