SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE AVVERSARIE ROMA – Ieri pomeriggio è andato in scena il sorteggio della fase a gironi di Champions League, che riguarda ben 4 squadre italiane, e nel complesso non è andato troppo male. Oggi invece, a Nyon, toccherà alla seconda competizione europea per importanza, vale a dire l’Europa League.

Il cammino della Roma 2019/2020

La scorsa stagione, condizionata dalla sospensione di tutte le competizioni causa pandemia del Covid-19, i capitolini si erano posizionati secondi nella fase a Gironi, dietro all’Istanbul Basaksehir nel Gruppo J. Ai sedicesimi è stata decisiva la vittoria all’Olimpico della compagine di Fonseca per 1-0, grazie alla rete di Carles Perez contro il Gent, mentre in Belgio il ritorno finì con il risulato di 1-1. Negli ottavi di finale, la Roma pesca il Siviglia dell’ex ds Monchi, ma a gara secca disputata in Germania sono gli andalusi a surclassare nettamente i capitolini. Squadra spagnola che poi vincerà la competizione, battendo in finale anche l’Inter di Antonio Conte.

Sorteggio Europa League, le fasce

Ben 48 le squadre, suddivise in 12 gironi, la Roma di Fonseca e il Napoli di Gattuso sono in prima fascia, mentre il Milan di Pioli, qualificatosi in maniera clamorosa ieri sera, è in terza.

FASCIA 1

Arsenal, Tottenham, ROMA, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow.

FASCIA 2

Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets Razgrad, Young Boys, Stella Rossa Belgrado, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK Salonicco, Standard Liegi, Real Sociedad.

FASCIA 3

Granada, Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel-Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK Linz, Hapoel Beer Sheva, Cluj.

FASCIA 4

Zorya, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia.

Sorteggio Europa League, avversarie Roma

Date fase a gironi Europa League

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020