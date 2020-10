Calciomercato Roma, sorpasso sul Milan: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, ingaggiato Borja Mayoral per l’attacco, i giallorossi potrebbero chiuedere per un difensore centrale e un esterno destro battendo la concorrenza del Milan.

Il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni prima dello stop si incrocia con quello del Milan che è pure alla ricerca di calciatori negli stessi ruoli dei giallorossi.

La Roma ha bisogno di ingaggiare prima della scadenza del calciomercato un difensore centrale e un esterno destro. La trattativa infinita per Smalling continua a non sbloccarsi e ormai più passano le ore più aumentano le possibilità che salti tutto definitivamente. Con il Manchester United c’era in ballo anche la trattativa per Dalot che invece passerà al Milan. In questo modo i rossoneri lasciano però libero il campo per un nuovo possibile acquisto con formula gradita alla Roma, ovvero prestito con diritto di riscatto.

Si tratta di Serge Aurier del Tottenham, esterno destro di grande corsa e talento. A 27 anni è ancora nel pieno della sua carriera, ha già vestito maglie di club importanti come il Psg con l’unico limite rappresentato dal carattere a volte un po’ troppo sopra le righe.

Calciomercato Roma, sorpasso al Milan per Nastasic

In caso di fallimento della trattativa per l’ingaggio di Smalling, oltre a Samuel Umtiti dal Barcellona c’è anche la possibilità di prendere Matija Nastasic. Il difensore ventisettenne in forza allo Schalke 04, pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, non convince appieno i rossoneri perché cercano un difensore con altre caratteristiche. La Roma è pronta eventualmente a inserirsi sfruttando buoni rapporti con gli agenti.