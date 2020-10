Calciomercato Roma, giallorossi scatenati: piazzato un altro esubero

Calciomercato Roma, giallorossi scatenati sul fronte delle uscite: dopo Coric è stato piazzato un altro esubero con Perotti al Fenerbahce.

La trattativa tra il Fenerbahce e la Roma, resa nota in esclusiva da Asromalive.it lo scorso 17 settembre, è alla fine andata in porto. Come confermato da Sky Sport, l’operazione per il passaggio di Diego Perotti dalla Roma al Fernebahce è ormai ai dettagli e a meno di clamorosi colpi di scena il trequartista argentino lascerà l’Italia per giocare in Turchia.

Calciomercato Roma, i dettagli dell’operazione Perotti

Il Fernebahce rileverà l’intero ingaggio del giocatore – piuttosto pesante soprattutto se rapportato al minutaggio avuto negli ultimi due anni in giallorosso – e non dovrebbero essere inseriti indennizzi per il suo cartellino. La Roma in pratica lo libererà a zero in modo tale da non avere più sul groppone il suo ingaggio.

Una scelta inevitabile, visti i problemi degli ultimi anni. Arrivato a Roma a gennaio del 2016, dopo le prime buone stagioni negli ultimi due campionati ha visto ridurre il numero di presenze in campo. Il problema sono stati i continui guai fisici che lo hanno tenuto spesso fermo ai box. Nella stagione 2018/2019 ha giocato 663 minuti, in quella passata 874 giocando solo in una occasione una partita intera.

E anche questa stagione era iniziata nel peggiore dei modi con il problema muscolare accusato nell’amichevole contro il Cagliari, appena entrato in campo.