Calciomercato Roma, Smalling in extremis: l’aggiornamento

Sono ore cruciali per il calciomercato della Roma. Il 5 ottobre arriverà infatti il definitivo stop alle trattative e c’è ancora lavoro da fare per i dirigenti.

Che oltre a cercare di piazzare altrove ancora quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club, deve cercare di accontentare le richieste di Paulo Fonseca, che ha assolutamente bisogno di rinforzi in alcune zone del campo. In particolare la richiesta principale del portoghese è stata, e non da oggi, quella di riportare in Italia Chris Smalling. Il difensore inglese, perno della retroguardia della passata stagione, è un elemento fondamentale per carisma ed esperienza. E sono ormai mesi che va avanti la trattativa con il Manchester United, club che detiene il suo cartellino.

Calciomercato Roma, ancora avanti con Smalling

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, anche ieri i giallorossi hanno provato a chiudere l’affare trovando però le resistenze degli inglesi. Sembrava poterci essere un’apertura, invece la differenza tra l’offerta e la richiesta (20 milioni) continua ad essere importante. E così anche in queste ultime ore la Roma proverà nuovi assalti nel tentativo di convincere lo United, forte anche della preferenza del calciatore che vorrebbe tornare nella capitale. Nell’operazione potrebbe rientrare anche un laterale destro, anche se ieri sera Dalot sembrava vicino al Milan.

