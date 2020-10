Calciomercato Roma, se salta Smalling c’è l’alternativa: prestito di lusso

Calciomercato Roma, la fumata bianca per la trattativa Smalling ancora non c’è e così resta in piedi come alternativa il prestito di Umtiti del Barcellona.

Il tormentone Smalling non vede la fine, ma ormai il tempo è quasi scaduto: il 5 ottobre finisce il calciomercato e già oggi dovrebbe esserci il definitivo dentro o fuori. La Roma spera naturalmente di chiudere per il centrale difensivo inglese, protagonista in prestito di un’ottima stagione e richiesto esplicitamente da Fonseca.

Se però alla fine il Manchester United dovesse continuare a rifiutare la cessione, ecco che potrebbe aprirsi uno scenario last minute con un arrivo con una formula che alla Roma in questo particolare periodo conviene molto: il prestito.

Calciomercato Roma, possibilità Umtiti in prestito

Il calciatore che arriverebbe in prestito alla Roma è il campione del mondo Samuel Umtiti.

Già accostato alla Roma nei mesi scorsi, il sito sportivo spagnolo “Sport” rincara la dose. Il calciatore francese non fa parte del progetto del nuovo allenatore Koeman, ha bisogno di giocare con continuità e il club blaugrana è disposto a concedergli un anno di prestito.

In lizza oltre alla Roma al momento ci sono il Napoli, il Lione e il Rennes che però con l’ingaggio di Rugani dovrebbe avere chiuso il mercato in entrata per quanto riguarda i difensori.