Calciomercato Roma, le parole di Zubiria su Smalling

Il calciomercato della Roma sta per arrivare alle sue battute conclusive e in primo piano rimane sempre la questione Smalling.

Fino al prossimo 5 ottobre la Roma deve cercare rinforzi per l’organico di Paulo Fonseca e l’obiettivo numero uno rimane Chris Smalling. Una trattativa, quella impostata per il difensore inglese, che va avanti ormai da mesi. Ma lo United non fa sconti e al momento il centrale pare essere lontano dalla capitale.

Calciomercato Roma, Smalling adesso è più lontano?

Il dirigente giallorosso Manolo Zubiria a pochi minuti dal fischio d’inizio del match ha parlato della questione di calciomercato più impellente per la Roma, ovvero il ritorno di Chris Smalling nella capitale. Il calciatore inglese è reputato fondamentale dal tecnico Paulo Fonseca per l’esperienza e il carisma. Tuttavia le parole del dirigente non lasciano aperti molti spiragli. “Smalling? La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile per il club” ha detto a DAZN Zubiria. Sottolineando poi nuovamente come “abbiamo fatto tutto il possibile per un’operazione sostenibile e il mercato chiude lunedì”. Se non arriverà Smalling allora la Roma dovrà darsi davvero una mossa per trovare una alternativa. Numericamente infatti il pacchetto arretrato ha assolutamente bisogno di rinforzi.

