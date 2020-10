Roma, quattro giallorossi convocati dall’Italia di Mancini

By

La Roma fornirà quattro giocatori all’Italia di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni che attendono la nazionale in questo mese di ottobre.

Sono tre le partite che l’Italia giocherà nel giro di poco più di una settimana. In calendario c’è infatti una amichevole con la Moldova in programma mercoledì 7 ottobre a Firenze. Quindi due gare importanti nella Nations League, con punti decisivi in palio. Domenica 11 ottobre l’Italia a Danzica affronterà la Polonia mentre mercoledì 14 ottobre la squadra azzurri affronterà i temibili Paesi Bassi.

Roma, in quattro convocati in azzurro

Il ct della nazionale azzurra per queste tre partite ha convocato la bellezza di 34 elementi e tra questi ci sono anche dei calciatori giallorossi. Ovvero il difensore centrale Mancini e l’esterno di sinistra Spinazzola, già in grande forma in questa fase della stagione. A centrocampo invece Roberto Mancini ha convocato Pellegrini e Cristante, nonostante quest’ultimo sia rimasto fuori contro la Juventus e abbia giocato da difensore contro il Verona.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

