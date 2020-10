Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Fonseca ha deciso di dare continuità alla squadra che ha ben figurato contro la Juventus.

Un solo punto in due partite per la squadra giallorossa, frutto della sconfitta a tavolino patita contro il Verona (ma sul campo era finita 0-0) e del pareggio ottenuto contro la Juventus. Proprio dalla prestazione offerta contro i bianconeri si dovrà ripartire per cercare di ottenere un successo in trasferta che sarebbe prezioso sia per il morale che per la classifica.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali

Non ci sono delle novità rispetto alla vigilia per quanto riguarda l’undici giallorosso. Fonseca ha scelto il 3-4-2-1 affidandosi ancora a Mirante tra i pali. A destra il ballottaggio tra Santon e Bruno Peres è stato perso dal brasiliano, mentre in mediana giocherà ancora Pellegrini al fianco di Veretout. In attacco Dzeko sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; N.Molina, De Paul, Arslan, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1, UFFICIALE): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

