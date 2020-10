UDINESE-ROMA DICHIARAZIONI PEDRO – L’attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del primo successo stagionale della squadra di Fonseca, grazie proprio alla sua prima rete con la maglia della Roma.

Dichiarazioni Pedro

Gol da tre punti per la tua prima rete in Italia, non poco

Era molto importante uscire da qui con tre punti. Sono contento per il lavoro svolto dalla squadra, la soddisfazione non è solo personale, ma anche di squadra.

Cosa vuol dire l’esultanza, il cuore e poi il tre?

Il tre è dedicato alla mia famiglia, alla mia compagna e ai miei figli. Il cuore alzato verso il cielo per una persona scomparsa che ha fatto parte della mia infanzia a Tenerife.

Come mai così difficile portare a casa tre punti oggi?

E’ difficile trovare spazi e creare occasioni contro una squadra compatta come l’Udinese davanti al presidente.

Prima vittoria davanti ai Friedkin, saranno contenti

Adesso si pensa già alla partita successiva, la cosa importante è portare a casa i risultati perché la Roma gioca sempre per vincere e questo è quello che conta.

Dove può arrivare la Roma, sta migliorando di partita in partita anche con esperienza che portate voi tre li davanti

Entrare in Champions League sicuramente, ma lottare per lo scudetto perché no, difficile ma non impossibile.