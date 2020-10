Udinese-Roma, le probabili formazioni: ultimi dubbi per Fonseca

La Roma scenderà in campo questa sera per affrontare l’Udinese in un match valido per la terza giornata del campionato di serie A. Le probabili formazioni.

Partita molto importante per i giallorossi di Paulo Fonseca, che dopo due giornate hanno racimolato appena un punto, frutto del pareggio contro la Juventus. Un 2-2 arrivato dopo 90 minuti nei quali la Roma ha giocato un buon calcio, sicuramente migliore di quello offerto al debutto contro il Verona. Quando però il pareggio conquistato sul campo è stato tramutato in sconfitta dal giudice sportivo.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

In realtà per quanto riguarda la formazione giallorossa sembrano esserci pochi dubbi per Paulo Fonseca. Che dovrebbe confermare più o meno la squadra che ha pareggiato l’ultimo match. A centrocampo intoccabile Veretout, Pellegrini appare in vantaggio su Diawara e Cristante. La novità può arrivare a destra, con il recuperato Bruno Peres pronto a giocare al posto di Santon. Non cambia invece il tridente offensivo con Dzeko che sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro. Nell’Udinese in avanti l’ex Okaka insieme a Lasagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

