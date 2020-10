Voti Udinese-Roma 0-1: Pedro salva Fonseca, male Dzeko e Mkhitaryan

Voti Udinese-Roma 0-1, ancora una partita non esaltante da parte dei giallorossi con Fonseca che ringrazia Pedro: ecco il tabellino della gara.

La Roma espugna la Dacia Arena di Udine ma senza brillare più di tanto. L’Udinese come nelle sue caratteristiche difende bene e approfitta della serata no di Mkhitaryan e soprattutto Dzeko, il peggiora tra i giallorossi. Per fortuna di Fonseca, la cui panchina continua comunque a non essere solidissima, il nuovo acquisto Pedro approfitta di un’ingenuità della difesa avversaria con Becao e con un gran tiro dal limite dell’area di rigore all’inizio della ripresa mette a segno il gol della vittoria.

La difesa della Roma tiene molto bene. Gran partita di Ibanez che però in un’occasione si lascia sfuggire troppo facilmente Okaka. Tra i più pimpanti c’è Spinazzola, soprattutto nel primo tempo. Male ancora Pellegrini, non incisivo come dovrebbe, passo indietro di Veretout: non il solito motorino.

Alla fine arrivano i tre punti, ed è l’unica nota positiva insieme a Pedro, alla ritrovata solidità della difesa e al solito Mirante, ormai una sicurezza. Fonseca avrà ancora molto da lavorare in fase di impostazione: la Roma è troppo prevedibile e Dzeko rischia di passare altre brutte serate e non solo per suo demerito.

Voti Udinese-Roma 0-1

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 5 (87′ Coulibaly sv), De Maio 5.5, Samir 5.5; ter Avest 6 (62′ Molina 6), Pereyra 6.5 (87′ Nestorovski sv), Arslan 5 (63′ Forestieri 6), De Paul 7, Ouwejan 6; Lasagna 4.5, Okaka 5. In panchina: Nicolas, Gasparini, Prodl, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Palumbo,. Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 7; Mancini 6.5, Ibanez 6.5, Kumbulla 6.5; Santon 6, Pellegrini 5.5 (83′ Cristante sv), Veretout 6, Spinazzola 6; Pedro 7 (83′ Kluivert sv), Mkhitaryan 5 (71′ Carles Perez 6); Dzeko 5 (93′ Villar sv). In panchina: Olsen, P. Lopez, Peres, Calafiori, Diawara, Antonucci. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Abisso.

MARCATORE: 55′ Pedro

NOTE: ammonito: Okaka