Calciomercato Roma, ultimi giorni di mercato con il nodo Smalling ancora da sciogliere. Nel frattempo potrebbe esserci una cessione che a questo punto sembrava inaspettata

Il calciomercato è ormai arrivato agli sgoccioli, ma le ultime ore potrebbero riservare ancora qualche sorpresa. La dirigenza giallorossa è ancora alle prese con la trattativa per il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. L’affare con il Manchester United rischia di non sbloccarsi e nel frattempo, in via precauzionale, è stato interrotto il passaggio di Federico Fazio alla Sampdoria.

Nello stesso tempo a salutare la Roma potrebbe essere un calciatore che sembrava ormai destinato a rimanere all’ombra del Colosseo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma: cosa può succedere in queste ultime ore

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma: il piano finale per rinforzare la difesa

Calciomercato Roma, Kluivert verso il Lipsia

Secondo quanto riportatto dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, la Roma e il Lipsia starebbero trattando per un passaggio in Bundesliga di Justin Kluivert. L’attaccante olandese sembra essere finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, e per lui sarebbe quindi arrivato l’ora di cambiare aria.

L’affare si andrebbe a concretizzare con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto legato a un determinato numero di presenze del calciatore. Kluivert avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in una piazza che potrebbe rilanciare la sua carriera. A tal proposito non si può non ricordare il caso di Patrik Schick, che tra le fila dello stesso club tedesco ha ritrovato la forma e la vena realizzativa durante la passata stagione.