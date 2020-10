Calciomercato Roma, un altro giocatore saluta i giallorossi

Il calciomercato della Roma è ormai entrato nelle ore conclusive e bisogna affrettarsi per acquisti e cessioni in extremis.

Continua ad essere sfoltita la rosa giallorossa, del resto uno degli obiettivi della dirigenza era proprio quella di riuscire ad abbassare il monte ingaggi. E un altro pezzo recente della storia giallorossa ha lasciato così la squadra.

Calciomercato Roma, Perotti è passato al Fenerbahce

Come ha confermato il Corriere dello Sport, ieri Diego Perotti si è imbarcato per Istanbul dove ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Fenerbahce. Il trequartista argentino ha già sostenuto le visite mediche e ha ottenuto lo stesso ingaggio che percepiva nella capitale, ovvero 3 milioni di euro all’anno. Dalla sua cessione la Roma non ricaverà nulla, ma risparmierà appunto il sostanzioso ingaggio. Perotti dunque lascia l’Italia dopo aver militato per anni prima con la maglia del Genoa e poi con quella giallorossa. Tutti i tifosi ricorderanno proprio il gol segnato ai rossoblù in pieno recupero che valse la qualificazione alla Champions League sotto la guida di Spalletti. Ora per lui questa nuova esperienza in Turchia, un finale di carriera sicuramente importante per un calciatore con le sue qualità.

