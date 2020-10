Calciomercato Roma, Francesco Totti avrebbe proposto ai giallorossi di acquistare di nuovo Antonio Rudiger che è alla ricerca di una nuova avventura calcistica

I destini di Francesco Totti e della Roma, in una maniera o nell’altra, tendono sempre a incrociarsi. Con l’avvento del gruppo Friedkin al timone della società, in queste settimane si è parlato tanto di un suo possibile ritorno a Trigoria con un ruolo importante all’interno della dirigenza giallorossa. Anche lo stesso ex Capitano recentemente ha commentato questa possibilità in un intervista al Tg3 dichiarando: “Ormai lo sanno tutti”.

Se son rose fioriranno, ma nel frattempo Totti continua il suo percorso da agente e mediatore di calciatori, che in questi giorni lo ha portato di nuovo verso la squadra che lui ama. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sembrerebbe infatti che, viste le difficoltà nella trattattiva per Smalling, l’ex numero 10 abbia contattato la società giallorossa per proporre il ritorno di Antonio Rudiger. Il calciatore tedesco è ormai messo ai margini del progetto tecnico del Chelse e sta quindi cercando una nuova avventura.

La Roma avrebbe però risposto picche a questa operazione, soprattutto perché tra costo del cartellino del difensore ed eventuale ingaggio andrebbe a spendere una cifra troppo alta. Nonostante ciò, il futuro di Rudiger potrebbe comunque essere di nuovo in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ulteriore rilancio per Smalling

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, quasi sfumato un obiettivo in difesa

Calciomercato Roma, Rudiger verso il Milan

Vista la risposta negativa da parte della Roma, Totti, sempre secondo quanto riportato da gazzetta.it, avrebbe contattato Paolo Maldini e il Milan per proporgli l’acquisto di Rudiger. La società rossonera sembrerebbe essere molto interessata all’affare.

La trattativa potrebbe quindi concretizzarsi in extremis, prima della chisura dell’attuale finestra di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa