Trattativa a oltranza tra Roma e Manchester United per Smalling, i Red Devils avrebbero accettato l’ultima offerta

Svolta vicina per Chris Smalling. Nonostante il muro contro muro del weekend, la Roma non ha mollato la presa sul difensore inglese, portando avanti una trattativa ad oltranza anche in queste ore. Andando, almeno secondo le ultime indiscrezioni, a dama. Secondo ‘Sky Sport’, l’accordo sarebbe ormai in arrivo dopo l’ultima offerta giallorossa di 15 milioni di euro. Si spinge addirittura oltre ‘Il Messaggero’, che parla di proposta già accettata dal Manchester United. Decisiva la volontà del calciatore che avrebbe minacciato di rimanere nel club fino alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2022.

