Calciomercato Roma, un ultimo aggiornamento sulla trattativa per Smalling, dice che i giallorossi avrebbero effettuato un ulteriore rilancio sull’offerta al Manchester United

Continua la trattativa a oltranza tra la Roma e il Manchester United per il difensore Chris Smalling. Con l’imminente avvicinarsi della chiusura della fnestra di calciomercato, si susseguono tante voci ssulla direzione che sta prendendo l’affare. Il calciatore vorrebbe tornare nella Capitale. Appena rientrato in terra inglese i primi di agosto, lo ha riferito a chiare lettere alla dirigenza dei “Red Devils”. Durante queste settimane ha rifiutato possibili destinazioni.

Nonostante tutto, la società inglese ha continuato a tirare la corda con il club capitolino che, viceversa, ha giocato sempre al ribasso per ottenere un prezzo più conveniente possibile. A questo punto i giallorossi potrebbero anche avere il coltello dalla parte del manico, perché il Manchester ha capito che non ci saranno inserimenti di altre squadre per il giocatore e quindi c’è il rischio di trattenerlo da separato in casa.

Nel frattempo il presidente Friedkin pare abbia già dettato la linea loccando il passaggio di Federico Fazio alla Sampdoria. Quindi, se non dovesse andare a buon fine la trattativa Smalling, non si interverrà ora sul mercato, ma a gennaio quando presumibilmente ci sarà anche un nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Roma, offerti 15 milioni per Smalling

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo una fase di stallo la Roma avrebbe effettuato un ulteriore rilancio con il Manchester. La cifra offerta per Smalling sarebbe di 15 milioni, con il club inglese che starebbe valutando la proposta. La cosa certa è che questa telenovela andrà avanti fino a un attimo prima della chiusura delle compravendite. E forse anche di più.