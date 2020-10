Calciomercato Roma: il piano finale per rinforzare la difesa

Il calciomercato della Roma si avvia alla conclusione e c’è da sciogliere il nodo più spinoso, quello del rinforzo in difesa.

E’ una trattativa davvero estenuante quella che il club giallorosso sta portando avanti per Smalling con il Manchester United. Fonseca reputa il difensore inglese indispensabile per la squadra, del resto conosce già bene gli schemi del portoghese ed è un calciatore di grande esperienza e carisma. Non a caso sono tanti i club che lo vorrebbero in rosa, ma lui ha già scelto di tornare nella capitale. Lo United però finora non ha concesso sconti.

Calciomercato Roma, tutto su Smalling

E’ chiaro che ormai c’è poco tempo da attendere, lunedì arriverà il gong del calciomercato e si saprà se la Roma sarà riuscita a prenderlo o meno. Non esiste infatti un piano. I giallorossi – come riporta Il Corriere dello Sport – sarebbero pronti ad alzare in extremis l’offerta, portandola a 15 milioni più bonus, arrivando a quota 17. Non sono i 20 che chiede lo United, ma ci vanno molto vicini. I giallorossi avrebbero chiesto di dilazionare la somma in tre esercizi, lo United ha risposto al massimo in due. Insomma c’è ancora un tira e molla. E se non arrivasse Smalling? Come detto non c’è piano B, a quel punto sarebbe bloccato Fazio, che è ad un passo dalla Sampdoria ma che in quel caso invece rimarrebbe in giallorosso.

