By

Calciomercato Roma, la telenovela per il ritorno di Chris Smalling a Trigoria continua a essere il tormentone dell’estate giallorossa. Comunque andrà a finire, questa trattativa entrerà di diritto nella storia del club Capitolino, come il famigerato “Caso Vanenburg” o altri.

Gli ultimi rumors parlano di un ulteriore rilancio a 15 milioni da parte della società giallorossa. Un’offerta che potrebbe far vacillare il Manchester United, anche perché sembrerebbe che i “Red Devils” si stiano rendendo conto che il tempo stringe e non ci sono altre società interessate concretamente al calciatore.

Intanto sembra anche che i vertici della dirigenza capitolina abbiano dettato la linea da seguire. Se non si dovesse arrivare al difensore britannico, Federico Fazio invece di passare alla Sampdoria, verrà trattenuto sotto il Colosseo. Una scelta fatta dal presidente Dan Friedkin, che non sarebbe convinto delle alternative che il mercato offre in qesto momento e preferirebbe rimandare tutto a gennaio, quando probabilmente la Roma avrà anche un nuovo direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, fatta per il ritorno di El Shaarawy

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ulteriore rilancio per Smalling

Calciomercato Roma, Verissimo verso il Porto

Nel frattempo, uno dei difensori accostati anche recentemente ai colori giallorossi, sarebbe in procinto di trasferirsi in Portogallo. Si tratta di Lucas Verissimo, calciatore brasiliano in forza al Santos, che la Roma ha seguito pure negli anni passati.

Attraverso Twitter, il giornalista Gianluigi Longari ha riferito di un accordo vicino tra Il Porto e il club carioca per una cifra di circa 5 milioni di euro.

Questa potrebbe essere una ulteriore conferma di come la Roma non sia alla ricerca di alternative, nel caso in cui la trattativa Smalling dovesse fallire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’attaccante verso la Bundesliga