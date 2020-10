Calciomercato Roma, l’Everton è pronto ad accoglierlo

Il calciomercato della Roma ormai sta per chiudere, alle ore 20 stop alle trattative. Ma queste ultime ore per i giallorossi si preannunciano bollenti.

La società giallorossa è ancora impegnata in queste ore a cedere degli elementi e nello stesso tempo accontentare le richieste del tecnico Paulo Fonseca. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare in extremis è il portiere Pau Lopez, che ha perso i galloni del titolare a scapito di Mirante. Lo spagnolo sembra aver perso un po’ di sicurezza ma rimane comunque un ottimo estremo difensore.

Calciomercato Roma, Pau Lopez verso l’Everton

Quando ormai manca davvero pochissimo al gong finale, potrebbe dunque arrivare la cessione del portiere spagnolo. Difficile trovare un club disposto a offrire 22 milioni di euro, cifra per la quale Pau Lopez è ancora a bilancio. Per questo motivo sta prendendo piede la strada del prestito, con l’Everton in prima fila per accogliere il portiere, come sottolinea Il Corriere dello Sport. Nella squadra guidata da Carlo Ancelotti il portiere spagnolo potrebbe rigenerarsi e riguadagnare fiducia. La Roma a quel punto si ritroverebbe con Mirante e Olsen destinati a giocarsi la maglia da titolare, con il primo che sta giocando davvero bene in questa fase di campionato.

