Calciomercato Roma, ultime ore per trovare l’accordo sull’ingaggio

Il calciomercato della Roma si appresta a vivere le sue ore più incandescenti. Le trattative si chiudono alle 20 e ci sono ancora dei movimenti da fare.

Un calciatore potrebbe arrivare in attacco, dove i giallorossi hanno lasciato partire Kluivert verso Lipsia, dove l’olandese finirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nella passata operazione questa operazione è stata positiva da un punto di vista sportivo ed economico, perché Schick andò proprio al Lipsia e in Germania è tornato a giocare su ottimi livelli. Tant’è che la Roma non ha avuto difficoltà a trovare un acquirente pronto a investire sul ragazzo della Repubblica Ceca. Ma tornando al calciomercato odierno, al posto di Justin Kluivert potrebbe arrivare El Shaarawy.

Calciomercato Roma, ore incandescenti per El Shaarawy

L’ex giallorosso punta a tornare in Italia e lo Shanghai Shenhua è disposto a cederlo in prestito. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è lui il primo obiettivo in avanti. E’ un calciatore molto legato ai colori giallorossi e sarebbe felice di rivestire la maglia della Roma. Tuttavia l’accordo non è arrivato per la richiesta di ingaggio, 4.5 milioni di euro. Una somma che non rientra nei parametri del club di Friedkin. Oggi si continuerà a trattare e c’è un moderato ottimismo, nonostante una richiesta arrivata dalla Premier League per l’attaccante. In caso non arrivasse El Shaarawy la Roma non farebbe comunque altri movimenti.

