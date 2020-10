Calciomercato Roma, regalo Mourinho: offerta last minute

Calciomercato Roma, l’allenatore del Tottenham Mourinho potrebbe fare un “favore” alla Roma ingaggiando un esubero giallorosso, il difensore Juan Jesus.

Oggi si chiude ufficialmente il calciomercato in Serie A e nelle ultime ore di trattative le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Una potrebbe riguardare un calciatore che la Roma ha messo in uscita da tempo ma che finora non ha mai trovato un accordo definitivo nonostante le numerose offerte ricevute, vedi quella del Genoa. Si tratta del difensore brasiliano Juan Jesus, sotto contratto fino al 2021.

Ebbene secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Duncan Castles nel corso della registrazione del Transfer Window Podcast, notizia riportata dal sito Team Talk, il Tottenham sarebbe interessato all’ingaggio last minute di Juan Jesus.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, svolta Smalling: offerta accettata

Calciomercato Roma, Tottenham su Juan Jesus

L’obiettivo principale del Tottenham per rinforzare la difesa era Milan Skriniar dell’Inter, ma le richieste eccessive dei nerazzurri hanno fatto sfumare la trattativa. C’è però un piano B per portare agli Spurs un altro difensore che potrebbe tornare utile nelle rotazioni di Mourinho e il nome è quello di Juan Jesus.

In realtà, sempre secondo Duncan Castles, quella di Juan Jesus non sarebbe di certo la prima scelta di Mourinho. Alla fine però in mancanza di altro e invece di restare a mani vuote il portoghese potrebbe dare il via libera all’operazione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’ex va in Spagna e la società incassa