Calciomercato Roma, no alle alternative per Smalling

Il calciomercato della Roma è entrato ormai nelle fasi finali e l’obiettivo numero uno sembra essere davvero vicino.

Come abbiamo scritto anche noi di ASRL nella tarda serata di ieri, finalmente sarebbe stato raggiunto l’accordo con il Manchester United per il ritorno di Chris Smalling nella capitale. E’ il difensore inglese l’obiettivo numero di Paulo Fonseca, che ormai da mesi ne sta caldeggiando il rientro nella rosa dopo l’ottima ultima passata stagione. E anche lo stesso Smalling ha messo la Roma in cima alle sue preferenze. Una trattativa estenuante che potrebbe ufficialmente trovare la sua fine nella giornata di oggi. Il calciomercato chiude alle 20.

Calciomercato Roma, no a Vida, Todibo e Benatia

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Roma vuole o Smalling o niente. Tant’è che avrebbe rispedito al mittente le proposte di ingaggio, tutte con esborso pari a zero euro, di altri difensori come Vida, Todibo e Benatia. Per quest’ultimo si sarebbe trattato di un ritorno nella capitale. Fonseca punta esclusivamente all’inglese e nel caso non dovesse arrivare allora a quel punto sarebbe bloccata la partenza di Fazio, che ha già un accordo con la Sampdoria. Accordo nel quale la Roma riceverebbe in cambio anche un milione di euro.

