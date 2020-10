Calciomercato Roma, nome a sorpresa per la fascia destra

Calciomercato Roma, nelle ultime ore i giallorossi proveranno a chiudere per un esterno destro, il nome nuovo è quello di Omeragic dello Zurigo.

In queste febbrili ultime ore di calciomercato la Roma è alla ricerca di un difensore centrale, di un esterno destro e di un attaccante esterno. I nomi che circolano sono quelli di Smalling per la difesa e di El Shaarawy per l’attacco, ma il lieto fine in tutti e due i casi non è affatto scontato.

Per quanto riguarda invece il ruolo di esterno destro, attualmente ci sono Davide Santon, Rick Karsdorp e Bruno Peres. Almeno uno dei tre dovrebbe partire per liberare un posto, e il principale candidato è il brasiliano anche se il tempo ormai stringe.

Calciomercato Roma, idea Omeragic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe in piedi una trattativa per un giovane di prospettiva in questo ruolo. E potrebbe arrivare anche in caso di mancata cessione di Bruno Peres.

Si tratta di Becir Omeragic, 18 anni, di origine bosniaca ma nato in Svizzera, precisamente a Ginevra. Dopo la trafila delle giovanili nel Servette, è passato allo Zurigo, dove gioca sia da terzino che da centrale. La richiesta del club svizzero per il suo cartellino è di 4 milioni più 500 mila di bonus a 15 presenze in prima squadra di almeno 45 minuti. L’interesse della Roma è forte ma si sta trattando sulle modalità di acquisto: i giallorossi stanno insistendo per un prestito con obbligo di riscatto a due anni: nelle prossime ore se ne saprà di più, il tempo stringe.

